الرئاسي يكشف عن جملة من القرارات

نشر المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق صورا عن قرارات للمجلس الرئاسي بتخصيص مبلغ مالي قدره اثني عشر مليون وثمانمائة ألف يورو أي ما يعادل خمسة عشر مليون وتسعمائة ألف دولار أمريكي لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لتوريد خام الجوازات الليبية المتعاقد على طباعتها مع شركة نمساوية.

كما نشر المكتب قرارا باعتماد المركز الطبي طرابلس كمستشفى جامعي على أن يقدم خدمات المستوى الثالث من الرعاية الصحية والتي تهتم بمرحلة إعادة التاهيل للحالات الخاصة والتى تمنح الصلاحية باستحداث مراكز خاصة ببعض الأمراض المزمنة كأمراض الكلى والقلب ، كما نص القرار على منح المستشفى ذمة مالية و صفة اعتبارية مستقلتين ونقل تبعيته لمجلس الوزراء ومنحه مجموعة من الصلاحيات بإجراء البحوث والدراسات التي تعنى بالأمراض المختلفة وبحث توطين وتطوير سبل العلاج إضافة إلى تدريب وتأهيل الأطباء الوطنيين .

كما نشر المكتب الإعلامي قرارا قرارا يقضي بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري .

تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تم توقيعها في فترات مختلفة تبدأ من أواخر فبراير وحتى نهاية مارس الحالي وتم الإعلان عنها من قبل المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي اليوم.

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