«المريمي» يكشف كواليس «التأسيسية» في حوار لـ”المتوسط”.. ويعلن: النواب رشحوا «عقيلة» للمجلس الرئاسي الجديد

كشف فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، في حوار لصحيفة «المتوسط» عن كواليس اللجنة التأسيسية، ومسار عملها، مؤكدًا أن العرقلة السياسية لا تأتي من مجلس النواب، ومتهمًا الأطراف الأخرى بعرقلة التطورات العامة ومسار المصالحة الوطنية.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، أن أعضاء البرلمان رشحوا المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ليكون رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد، لكن المفاوضات لا تزال جارية حتى الآن.

ما أسباب تأخر مشروع قانون الانتخابات حتى الآن؟

هو مشروع قدمت فيه العديد من المقترحات وموجود لدى اللجنة التشريعية لمجلس النواب وعندما ينتهون من قانون الاستفتاء على الدستور سيشرعون في قانوني الانتخاب وهما: قانون يتعلق بانتخاب رئيس الدولة الليبية، وآخر يخص انتخاب البرلمان.

في الأساس هل يحتاج الدستور لإصدار قانون للاستفتاء عليه؟

نعم، قانون الاستفتاء بصدد إصداره من مجلس النواب، لأن اللجنة التشريعية انتهت من صياغته وسيعرض على مجلس النواب لإقراره سواء بالتعديل عليه بالإضافة أوالحذف، ولكن فيما يخص الاستفتاء على الدستور حتى هذة اللحظة لم ينته، وذلك بسبب القضايا التي كانت حول الدستور في المحاكم وكذلك الاختلاف عليه لدى الساسة والشعب ولازالت هناك اختلافات حول المسودة نفسها وفي حالة الانتهاء من هذه القضايا بالتأكيد سيتم الاستفتاء على الدستور أو إستبدال هذة المسودة بأخرى.

هناك من دعا إلى إلغاء اللجنة التأسيسية لمشروع الدستور.. هل يوافق مجلس النواب؟

النظر في أمر اللجنة التأسيسية على إعتبار أنها إنتهت من عملها وبالتالي يحق لمجلس النواب أن يعدل في إعلانه الدستوري ويختار لجنة أخرى بديلة عن اللجنة الحالية، لكن في كل الأحوال، اللجنة لا تزال قائمة حتى الانتهاء من القضايا بسبب الدستور في المحاكم أو المتداولة في النقاش بين الساسة.

لماذا يُتهم مجلس النواب بأنه يعرقل المسار السياسي في البلاد؟

مجلس النواب حريص جدا على أن يقدم حلول سياسية لانتهاء الصراع والخلاف السياسي، ولكن نعلم أن في كل برلمانات العالم توجد اختلاف في وجهات النظر وفي كل الاحوال مجلس النواب إنتهى من قضايا عديدة تقرب من وجهات النظر بين الليبيين وخير دليل أنه يحاول أن يتفاهم مع المجلس الأعلى للدولة، وقام بتشكيل لجنة للحوار معه للانتهاء من الانقسام السياسي أو المؤسسي، وذلك بالاتفاق حول تعديل “الاتفاق السياسي”، خاصة في الجانب التنفيذي والخدمي من خلال تأسيس مجلس رئاسي يتكون من رئيس ونائبين وحكومة موحدة على مستوى البلاد، كذلك يسعى أن يقدم قانون للاستفتاء، وقانونين للانتخابات، كما قدم العديد من القوانين التي استفاد منها الشعب مثل قانون العفو العام، وإلغاء قانون العزل السياسي، وقانون مكافحة الإرهاب.

وشكل العديد من اللجان منها (لجنة المصالحة الوطنية)، ويسعى مجلس النواب لحل العديد من القضايا والمشاكل، لكن نعلم أن هناك صراعًا على السلطة من عدة أطراف وبالتالي العرقلة السياسية لا تأتي من المجلس، وإنما من أطراف أخرى.

إلى أين وصلت لجنتا الحوار عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة؟ وما هي أبرز الأمور؟

لجنتا الحوار، بالأصل لجنة منطلقة من مجلس النواب، ولجنة منبثقة من المجلس الأعلى للدولة، مهمة هاتين اللجنتين تعديل “الاتفاق السياسي”، وبالفعل تقاربت وجهات النظر ماعدا خلافات بسيطة، الآن نمر بجولة ثالثة للحوار، وبها عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، ويتناقشون على تعديل “الاتفاق السياسي”، في أسرع وقت.

ماذا عن تشكيل مجلس رئاسي جديد كما يطالب البعض برئيس ونائبين؟ وما موقف مجلس الدولة منها؟

الاتجاة حاليا إلى تشكيل مجلس رئاسي يتكون من رئيس ونائبين، وكذلك حكومة موحدة وهناك اتصالات واجتماعات مكثفة بين مجلس النواب والأعلى للدولة بشكل رسمي وغير رسمي من أجل حل الخلافات.

تناولت الأخبار ترشيح نواب في البرلمان لرئيس المجلس المستشار عقيلة صالح رئاسة مجلس رئاسي جديد .. هل هذا مطروح؟

هذا تم طرحه خلال جلسات سابقة منذ شهرين أو أكثر من بعض أعضاء مجلس النواب في جلسة رسمية، إن المجلس الرئاسي المقبل يجب أن تكون أعضاؤه من مجلس النواب وهم يرشحون ويقترحون المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ليكون رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد، وإلى الأن هناك حوارات ومناقشات لا أعلم من سيكون رئيس المجلس الرئاسي ومن النائبين، ولكن في كل الاحوال تم طرح أسم رئيس النواب لهذا المنصب.

كيف تقيم عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برئاسة غسان سلامة خلال الفترة الأخيرة؟

بالنسبة لعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا هناك جهود كثيرة بين الأطراف الليبية ونعلم أن الامر معقد جدا، وبالتالي يحتاج إلى حكمة واتصال مكثف مع كل الاطراف والدكتور غسان سلامة يقوم بعمل ذلك وإلى الأن موفق في مهمته بدليل اتصالاته المستمرة مع كل الاطراف، وهو من حاول أن يقنع المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بتشكيل لجنة الحوار، والأن يحاول أن يجتمع بهم مرة أخرى للانتهاء من هذة القضايا، لتشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة، وعندما نكرر ذلك لأن حل الأزمة في عمل انتخابات، لمعاناة ليبيا من مشاكل كثيرة اقتصادية وسياسية خاصة ونحن مقبلين على الاستفتاء وعلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، أيضا لدينا مشاكل تتعلق بالسيولة المالية، بإرتفاع العمولات الصعبة أمام الدينار، السلع التموينية والأمنية ولكن عندما تكون هناك حكومة موحدة ستحل جميع القضايا.

الجنوب الليبي به إشكاليات كبيرة، خاصة ما يجري من قتال في سبها.. كيف تتم معالجة الأوضاع هناك؟

بالفعل هناك العديد من المشاكل في سبها خاصة الميليشيات الإرهابية القادمة من خارج ليبيا وهي المسببه للازمات في الجنوب، ولكن تحرك الأن الجيش الوطني الليبي إلى الجنوب وبدء مقاومة هذة الميليشيات ومعه مسانده من أفراد الشعب، ففي مده قريبة ستحسم الأمور هناك، وتعلمون من خلال وسائل الإعلام الانتصارات التي حققها الجيش ضد هذة الجماعات فقاوم البعض منها خارج البلاد، والأن يقاوم داخلها وسيبسط سيطرته على الجنوب الليبي بالكامل لدحر هذة الجماعات التي تعمل فسادا هناك.

هل تدخل مجلس النواب لحل أزمة سبها والقتال الدائر في الجنوب؟

نعم، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تدخل في القضايا التي حدثت بين قبيلتي أولاد سليمان والتبو بعث بوفد في طائرة خاصة ضمت لجنة من المجلس كلفت مع العمد والمشايخ لحل الأزمة، ولعب المجلس دور كبير في تهدئه الأوضاع في سبها ولكن خلال مدة قريبة بعون الله سيكون هناك اجتماع للتوقيع على المصالحة بين الأطراف المتنازعة هناك وستكون الأوضاع بخير بين القبائل بفضل الحكماء والعقلاء.

ما صحة المعلومات بشأن وجود أطراف خارجية تقاتل الليبيين في الجنوب؟

هناك ميليشيات من خارج الوطن ومجموعات متطرفة مثل السودان وغيرها من الجماعات المنشقة على حكومتها، أيضا هناك مجموعات إرهابية مثل بكوحرام وغيرها يقاومهم الجيش الوطني الليبي وسينتصر بإذن الله.

ما صحة تداول أنباء بشأن صحة رئيس مجلس النواب؟

المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب يتمتع بصحة جيدة، ويقوم بمباشرة عمله بكل حيوية ونشاط في مقره بمدينة القبة، والأخبار المتداولة بأنه يمر بوعكة صحية خطيرة ونقلته طائة خاصة إلى تونس للعلاج، «عارية تمامًا من الصحة» وعلى وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والمواقع أن تتحرى الدقة في نقل المعلومات من المصادر الرسمية.

