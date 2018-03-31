“حراك ليبيا إلى السلام” يقدم التعازي لأسر شهداء تفجير الإرهابي ببوابة أجدابيا

المرج 31 مارس 2018 (وال)- قدم حراك ليبيا إلى السلام اليوم السبت، التعازي والمواساة لأسر شهداء تفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة أجدابيا الشرقية .

هذا وجاء ذلك في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – أعرب فيه حراك ليبيا إلى السلام عن التعازي والمواساة لأسر شهداء الوطن الذين ارتقت أرواحهم جراء التفجير الإرهابي الجبان في بوابة مدخل أجدابيا الشرقية، سائلين الله العلي القدير أن يغفر لهم ويرحمهم ويجعل مثواهم الجنة، ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان . (وال- المرج) أ ف/ ر ت

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