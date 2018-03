المتوسط :

شهدت كلية الصيدلة بجامعة طرابلس، اليوم السبت، احتفالية تخريج الدفعة السادسة والثلاثين لطلبتها من حملة درجتي البكالوريوس والماجستير بحضور نخبة من الاستاذة بالجامعة.

و حضر الاحتفالية كل من وزير التعليم الدكتور”عثمان عبدالجليل”، رئيس الجامعة الدكتور “نبيل النطاح”، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية السيد” محسن ابو سنينة”، مدير إدارة الملحقيات والموفدين السيد” محمد العتوق”، بالإضافة لوكيل الجامعة للكليات الطبية، عدد من عمداء الكليات بالجامعة، عميد وأعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة، وكذلك رؤساء الأقسام والموظفين، الطلبة الخريجين وأولياء أمورهم .

من جانبها أشادت مستشارة النائب” أحمد معيتيق”، للشؤون الخدمية الدكتورة” هند شوبار”، بالمبادرة التي تقوم بها الكلية لتكريم الخريجين كل عام للتأكيد على جودة مخرجاتها التعليمية.

ودعا الحضور في كلماتهم الخريجين إلى العمل والمثابرة للمساهمة في تطوير الصناعات الدوائية والمراكز البحثية في ليبيا للارتقاء بهذه المهنة السامية .

وأكد الحضور، أيضا على أن كليات جامعة طرابلس منارات علمية استطاعت طيلة العقود الماضية تخريج كفاءات مشهود لها بالمهنية في مجال تخصصها بالداخل الخارج.

ووزعت خلال الاحتفالية شهادات تكريم على الخريجين الذي حصدوا نتاج الجهود التي بذلوها خلال السنوات الماضية

يشار إلى أن الخريجين هم 27 طالب ماجستير، عدد 60 تحصلوا على درجة البكالوريوس من ضمنهم التراتيب الثلاثة الأولى من خريجي العام 2017-2016.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post جامعة طرابلس تحتفل بخريجي الدفعة 36 من طلبة كلية الصيدلة (صور) appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية