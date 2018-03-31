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تسليم السلع التموينية لجمعيات سرت الاثنين المقبل

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 يستعد مكتب مبيعات صندوق موازنة الأسعار سرت، بالتنسيق مع المجلس البلدي للمدينة، في تسليم مخصصات الجمعيات من السلع التموينية، اعتبارا من يوم الاثنين القادم.  وأوضح الناطق الرسمي باسم بلدية، محمد الأميل، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن المخصصات التي سيتم توزيعها ستشمل 11 جمعية، وتأتي كدفعة أولى، مشيرا إلى أن تلك الدفعة استكملت إجراءاتها بالمنظومة الخاصة بالصندوق وسيتواصل توزيع السلع لباقي الجمعيات فور إتمام إجراءاتهم بالمنظومة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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