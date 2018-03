المتوسط :

أوضح عضو مجلس النواب المقاطع فتحي باشاغا، اليوم السبت، أن المصالحة الوطنية كمفهوم عام وشامل يعد ركيزة التوافق والاساس نحو بناء دولة قوية ومتماسكة.

وقال باشاغا، في تغريده له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المصالحة بين مصراته والزنتان كنموذج يحتذى به سيكون أساس لكل إصلاح وتقويم لأي اعوجاج حصل جراء الاختلاف فيما سبق، داعيا إلى ضرورة توحيد الجهود والوقف جنبا إلى جنب من أجل بلوغ الهدف المراد وهو بناء الوطن.

The post باشاغا: المصالحة بين مصراته والزنتان تعد نموذجا يحتذي به appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية