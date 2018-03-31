البعثة الأوروبية تعتذر عن جلوس ممثلها بمقعد ليبيا ببروكسل

اعتذر رئيس البعثة الأوربية للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود في ليبيا “فنشنزو تاليافري” عن حادثة جلوس ” المستشار الجمركي ” للبعثة في المقعد المخصص لليبيا أثناء اجتماعات المنظمة العالمية للجمارك ببروكسل.

وأوضح “تاليافري” خلال لقائه بوزير الخارجية محمد سيالة، الجمعة، في طرابلس أن جلوس مستشار البعثة هو نتيجة لخطأ شخصي “غير مقصود من البعثة”. مؤكدا أنه مخالف للأعراف الدبلوماسية، وفق بيان وزارة الخارجية بحكومة الوفاق تحصلت الرائد على نسخة منه.

وتعهد “تاليافري” بعدم تكرار هذا الخطأ مرة أخرى مشيرا إلى أنهم أوقفوا الموظف الذي قام بهذا العمل، وأن البعثة تقدم الدعم والمشورة الفنية للدولة الليبية ومؤسساتها بغية تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار.

من جهته أكد سيالة ضرورة احترام السيادة الوطنية الليبية وعدم التهاون في اتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة لحفظ هيبة الدولة وسيادتها، مضيفا أن ليبيا لا يمثلها إلا الليبيون ولا يتحدث باسمها إلا الليبيون، وفق البيان.

يشار إلى أن مندوب ليبيا لدى المنظمة العالمية للجمارك وجّه خطابًا إلى مدير المنظمات بخارجية الوفاق، ومدير مصلحة الجمارك، والقائم بأعمال السفارة الليبية في بروكسل، متسائلًا فيه عن تكليف الإيطالي “لوتشيالو كالاتشبورا” الذي جلس في المقعد المخصص ليبيا في اجتماع المنظمة.

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