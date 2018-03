المتوسط:

اختتمت الإدارة العامة للهيئة العربية للطيران المدني، أمس الجمعة، دورة اقتصاديات المطارات عامة والتى أنعقدت خلال الفترة من 26 الى 30 من شهر مارس 2018.

وحضر الدورة وفد رسمي يمثل مصلحة المطارات ويتكون من السادة مدراء مطارات غات وغدامس ومعيتيقة وزوارة ومصراتة وطبرق بالعاصمة المغربية الرباط.

