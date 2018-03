المتوسط:

عقدت إدارة الخدمات الصحية ببلدية بنغازي، اجتماعا اليوم السبت، مع مديري العيادات والمراكز الطبية بالمدينة لمناقشة عدة محاور شملت الجوانب الإدارية والفنية والتنظيمية.

وحضر الاجتماع، الذي عقد بمقر إدارة الخدمات الصحية برئاسة مدير الإدارة الدكتور طارق كويري، و مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية ، و مدير مكتب أمانة السر ، ومديري العيادات والمراكز الصحية في مدينة بنغازي.

وبحث الاجتماع، الاستعداد لافتتاح المركزين الصحيين الصابري الشرقي والقوارشة بعد أن تمت صيانتهما وتجهيزهما، و ضرورة تقيد العناصر الطبية والطبية المساعدة بساعات الدوام الرسمي ومعدلات الإداء وفق اللوائح والقوانين، والاستعداد لإحياء يوم الصحة العالمي، والإجراءات المتخذة من وزارة الصحة والمتعلقة بجهاز الإمداد الطبي وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد التشغيل.

كما تم تقديم الشكر والتقدير لكل المرافق الصحية التي تعمل بالفترتين الصباحية والمسائية، وكل المرافق الصحية التي ساهمت في نجاح الحملات الصحية وكان آخرها حملة إعطاء فيتامين (أ) للأطفال.

وفي ختام الاجتماع فتحت حلقة نقاش تناول فيها الحاضرون الصعوبات التي تواجه سير العمل واقتراح الحلول المناسبة لتذليلها.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post صور | “الخدمات الصحية” تجتمع مع مديري العيادات والمراكز الطبية ببنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية