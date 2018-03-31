” الهيئة البنغازية ” تعلن دعمها لإتفاق المصالحة بين مدينتي الزنتان و مصراتة

ليبيا – باركت الهيئة البنغازية إتفاق المصالحة بين مدينتي الزنتان و مصراتة، معبرةً عن آمالها بأن تكون هذه المصالحة دافعاً لتحقيق مزيد من المصالحات بين كل المدن الليبية و كل الفرقاء بالبلاد.

وأشارت الهيئة البنغازية في بيان لها تحصلت المرصد على نسخة منه إلى أن مثل هذه المصالحات ستسرع من الإنطلاق نحو الإستقرار و البناء و تحقيق أمنيات الليبيين التي خرجوا من اجلها في “ثورة17 فبراير”.

الهيئة البنغازية أكدت على أن أهالي بنغازي المهجرين في مدن غرب ليبيا و في الخارج يمدون أيديهم للمصالحة مع أهلهم في مدن شرق البلاد، لافتةً بأنه قد سبق لهم التصريح بأن قلوبهم مفتوحة و أيديهم ممدودة للتسامح و المصالحة.

المرصد – متابعات

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