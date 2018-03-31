آمر منطقة الخليج يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا التفجير الإرهابي

قام آمر منطقة الخليج العسكرية رفقة ضباط وضباط صف وجنود بالمنطقة، بتقديم واجب العزاء إلى أسر وأهالي شهداء الواجب الذين قتلوا أثناء التفجير الإرهابي الذي استهدف البوابة الشرقية لمدينة اجدابيا ليلة الخميس الماضي.

وقال آمر منطقة الخليج العسكرية العميد خليفة امراجع في كلمة وجهها إلى أسر وأهالي شهداء الواجب قائلاً :” نعاهدكم ونعاهد أرواح الشهداء اننا سنلاحق هولاء الإرهابيين الخارجين عن القانون وعن الدين اينما وجدوا واين ما ظهرو وبإذن الله نحن ورائهم ولن يثنينا ما يقومون به من تدبيرات حتى لو فنينا عن بكرة ابينا “.

وفي ذات السياق أكد مدير وحدة الاعلام بمنطقة الخليج العسكرية لبوابة افريقيا الاخبارية ، اليوم السبت قيام مدير الادارة العامة لجهاز الدعم المركزي بالحكومة المؤقتة رفقة مدراء فروع «درنة ، طبرق ، البيضاء ، شحات، بنغازي ، المرج ، الساحل»، بزيارة إلى مدينة اجدابيا حيث قاموا بتقديم واجب العزاء إلى آمر وضباط وجنود منطقة الخليج العسكرية وإلى أسر و أهالي شهداء الواجب الذين سقطوا جراء التفجير الإرهابي ، مؤكدين بأن جهاز الدعم المركزي يقف صفاً واحداً مع القوات المسلحة الليبية في حربها ضد الارهاب وانهم لن ولم يذخروا جهداً من اجل ان ينعم الوطن والمواطن بالأمن والأمان وكان آمر منطقة الخليج العسكرية قد قام أمس الجمعة بزيارة إلى جرحى التفجير الانتحاري المتواجدين بمستشفي الشهيد امحمد المقريف اجدابيا.

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