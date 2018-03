الناظوري يبحث مع لجنة التواصل بالجمعية الليبية آخر تطورات إعادة إعمار جامعة بنغازي

المتوسط :

اجتمع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبد الرازق الناظوري، اليوم السبت، مع لجنة التواصل بالجمعية الليبية لدعم جامعة بنغازي برفقة عدد من عمداء الكليات بالجامعة وذلك لبحث آخر التطورات المتعلقة بمشروع دعم وإعادة إعمار الجامعة.

من جانبه أكد الناظوري على دعمه الكامل وحرصه على إعادة إعمار الجامعة في أسرع وقت ممكن.

و في سياق متصل، بحث الناظوري أيضا، مع عميد بلدية بنغازي المستشار “عبد الرحمن العبار” سبل تفعيل كافة المرافق الخدمية في المدينة و العمل على توفير كافة احتياجات المواطنين داخل المدينة.

وحضر هذا الاجتماع الذي عقد صباح اليوم السبت ، عضوة مجلس النواب “سلطنة المسماري” ووكيل وزارة الصحة “نادر الكويري”.

