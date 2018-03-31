تفاصيل جديدة عن عملية داعش الإرهابية فى البوابة الشرقية لمدينة أجدابيا

ليبيا – كشف آمر غرفة عمليات اجدابيا العميد أحمد المنصوري عن الحصيلة النهائية لضحايا التفجير الإرهابي الذي إستهدف يوم الخميس الماضي البوابة الشرقية للمدينة حيث أسفر عن سقوط 6 قتلى و 5 جرحى من بينهم شخص مدني.

المنصوري قال خلال مداخلة هاتفية لنشرة أخبار قناة”ليبيا روحها الوطن” أمس الجمعة و تابعتها صحيفة المرصد إن السيارة التي نفذت العمليه هي من نوع “جيب مدنية”وليست عسكرية.

وسرد المنصوري تفاصيل العملية لافتاً إلى أن السيارة جاءت من إتجاه الشرق من مدينة بنغازي محملة بكمية كبيرة من الذخائر و من المحتمل خروج السيارة من إجدابيا و قيامها بالإلتفاف من جهة الشرق.

وأكد آمر غرفة عمليات اجدابيا على أن التحقيقات مازالت جارية لجمع المعلومات الدقيقة و معرفة إحداثيات العملية، موضحاً أن الإنتحاري قام بتفجير نفسه بوسط البوابة بعد إستيقاظ الحرس لهذا الأمر على حد تعبيره.

المرصد – متابعات

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