فتح الفضاء لـ”المبدعين الصغار” في مرزق

تحتضن مدرسة إدليم للتعليم الأساسي في بلدية مرزق، المبدعين الصغار أصحاب الطموح الكبير، من خلال تقديم برامج إذاعية تديره مجموعة من الطلبة المبدعين في المجال الإعلامي.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مواهب لطالما كتبت كلماتها بأنامل مليئة بالحيوية والنشاط، وتطمح لأن يتم دمجها في الإعلام بالمستقبل.

وشمل العمل الإذاعي 12 طالبا، بهدف تدريبهم على فن الإلقاء السليم، والجرأءة الأدبية، ومواجهة الجمهور، إضافة الى تشجيع ابتكاراتهم الإعلامية.

عطاء بلا حدود وعمل دؤوب يعود بنجاح مستقبل واعد ينتظره المبدعون من “الطلاب الإعلامين” حتى يتم دمجهم في الإذاعات المسموعة بعد صقل مواهبهم وتدريبهم ليكونوا إعلاميي المرحلة المقبلة من مراحل البناء.

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