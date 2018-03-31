اخبار ليبيا الان

فتح الفضاء لـ”المبدعين الصغار” في مرزق

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحتضن مدرسة إدليم للتعليم الأساسي في بلدية مرزق، المبدعين الصغار أصحاب الطموح الكبير، من خلال تقديم برامج إذاعية تديره مجموعة من الطلبة المبدعين في المجال الإعلامي.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مواهب لطالما كتبت كلماتها بأنامل مليئة بالحيوية والنشاط، وتطمح لأن يتم دمجها في الإعلام بالمستقبل.

وشمل العمل الإذاعي 12 طالبا، بهدف تدريبهم على فن الإلقاء السليم، والجرأءة الأدبية، ومواجهة الجمهور، إضافة الى تشجيع ابتكاراتهم الإعلامية.

عطاء بلا حدود وعمل دؤوب يعود بنجاح مستقبل واعد ينتظره المبدعون من “الطلاب الإعلامين” حتى يتم دمجهم في الإذاعات المسموعة بعد صقل مواهبهم وتدريبهم ليكونوا إعلاميي المرحلة المقبلة من مراحل البناء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك