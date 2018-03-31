قليوان: مطالب حراك 30 مارس تمثل مطالب الشعب الليبي

أكد عضو اللجنة التحضيرية لحراك 30 مارس، أحمد قيلوان، أن الحراك الذي انطلق يوم أمس الجمعة بالعاصمة طرابلس، يهدف إلى نشر ﺍﻟﺴﻼﻡ في ليبيا، وإﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟحروب، ﻭ ﺗﻮﺣﻴﺪ الدولة.

وقال قليوان، في تصريح خاص لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية”، إن جميع المطالب التي خرج يطالب بها الحراك ليس لها علاقة بالإخوان، أو غيرهم كما تداول”، مشيرا إلى أن مطالبهم تمثل مطالب جميع أبناء الشعب الليبي. وعلق قليوان، على الهجمة التي تعرض لها الحراك، قائلا “يريدون أن يستمر ما يقومون به من نهب وتلاعب، وهنا أقصد كل التيارات السياسية من ضمنها الإخوان في ظل غياب الدولة الموحدة”.

هذا وشهد ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس مظاهرة نظمها حراك 30 مارس توافد لها شباب من مختلف المدن والمناطق الليبية للمطالبة بإنهاء معاناة المواطن، وتحسين وضعه المعيشي، وضمان حقوقه المشروعة، والإسراع في تشكيل حكومة واحدة تلبي مطالب الشعب.

وطالب المشاركون في حراك 30 مارس في هذه المظاهرة بتوحيد مؤسسات الدولة، وانتهاء المرحلة الانتقالية والذهاب إلى الاستفتاء للبدء في إجراء الانتخابات، كما طالبوا بضرورة تحسين الوضع الاقتصادي وعدم المساس بقوت الليبيين وإقفال المواني النفطية والى عودة المهجرين والنازحين والدعوة إلى المصالحة الوطنية التي تشمل كافة الفرقاء ويكون هدفها الوطن وليس تقاسم السلطة.

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