غات هل هي مدينة مغيبة ؟ أم أنه الولاء للقذافي !!

أخبار ليبيا24

قُتل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في 20 أكتوبر من العام 2011 عقب ثورة شعبية ضد دكتاتوريته وطمعا في حياة كريمة في ظل الثروات المختلفة التي تزخر بها ليبيا، خرج معظم الليبيين في مظاهرات مطالبة بإسقاطه وتنحيه عن الحكم الذي دام 42 عامًا أذاق فيها الليبيين الويلات فقرًا وجوعًا وانغلاقًا.

كافة القطاعات في ليبيا في عهده كانت شبه مدمرة، لاصحة ولا تعليم ولا بنية تحتية ولا مشاريع تنموية، فعلاج الليبيين في الخارج لمن استطاع، وانتشار ظاهرة الغش وتفشيها في المدارس ماجعل وصول أشباه الأميين إلى درجات عليا في المعاهد والجامعات، الطرق متهالكة، وخاصة في الجنوب الليبي الذي كان أكثر مناطق ليبيا تهميشًا وإهمالًا.

17 فبراير 2011 كانت بداية نهاية عهد القذافي وحكمه، آمل معظم من أيدها من الليبيين خلالها أن تتحقق أحلامهم في بلد يسوده القانون والعدل وينعموا بخيراتهم التي حرموا منها، إلا أنه عقب الثورة بفترة وجيزة بدأت تظهر علامات انتكاسة وضياع أحلامهم، وتغول فئة معينة على مقدرات البلاد وبدأ الصراع والتناحر بين المدن والقبائل الليبية، ما جعل فئة كانت ترفض الثورة منذ البداية وتؤيد عهد القذافي تظهر علنًا بعد أن كانت تعيش في الخفاء.خرج مؤيدوا القذافي وبدأوا في تصوير وإظهار عهد القذافي بأنه النعيم الذي أزاله وكفر به الليبييون فنالهم عقاب كفرهم بتلك النعم، ولا زال بعضهم يرفع صوره ويحمل أعلامه ويردد شعاراته، في حين اعتبر آخرون أنه لايزال على قيد الحياة.

في مدينة غات التي تقع في الصحراء الغربية الليبية وعلى مشارف حدود الجزائر، خرج أهالي المدينة رجالاً ونساءً وأطفالاً يوم 28مارس الماضي وهم يلبسون الملابس خضراء و يحملون الأعلام الخضراء احتفالاً بما سموه الذكرى 48 لإجلاء القواعد البريطانية عن أرض الوطن ، وتكريم من قالوا أنها الأم المثالية صفية فركاش أرملة القذافي، والأدهى هو أن بعضهم وصل به الأمر إلى عدم تصديق موت الرئيس الليبي السابق وينتظر عودته.

تصرفات أهل غات تضع علامات استفهام قوية حول الأسباب التي جعلت أهل المدينة يخروجون في هذا المشهد “الغريب” مايطرح سؤالًا هل مدينة غات مغيبة عن المشهد الليبي الحقيقي أم أنه الولاء الأعمى لحكم القذافي.

أسئلة تتوارد هنا وهناك وتبحث عن إجابة هل لايزال أهل مدينة غات يكنون الولاء لحكم القذافي فقط أم أنهم يحلمون بعودة هذا الحكم أم أنهم يجترون ماضي يعتبرونه وردياً، فالمدينة والجنوب الليبي ككل يعاني منذ عهد القذافي عديد المشاكل وازدادت سوء الآن خاصة في ظل غياب الوقود و انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وارتفاع الأسعار فاتجه سكان المدينة لهذه التصرفات لتذكر أياماً باتوا يعتبرونها حلماً لن يعود.

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