من اروفة مكتب النائب العام … تفشي الفساد في مؤسسات الدولة

مما لا شك فيه ان الفساد الإداري والمالي قد عم كافة قطاعات ومؤسسات الدولة الخدمية التي يراها المواطن عصب الحياة وعمودها الفقري من اجل بناء الدولة ليعم الرخاء والامن والاستقرار .

ومن خلال المؤسسات تبداء التنمية وبناء الحضارة ورسم ملامح التقدم والازدهار لمستقبل افضل ، ولكن نظرا لتعدد وجوه الدولة وتفككها وانقسام مؤسساتها وانتشار الفوضى والسرقة حتى وصلت لمرحلة النهب الممنهج هدا ما يجعلنا اليوم نقف امام ارقام خيالية نشرها مكتب الناب العام ..( الصديق الصور ) محذرا المواطن من الخطر القادم ومحاولا توعيته بما يحاك ضده من جرائم اقتصادية تكاد ان تعصف بالاقتصاد الليبي الى الانهيار والانحدار به الى الهاوية .

من خلال تقرير النائب العام الذي فضح من خلاله حجم الفساد في عدة قطاعات اولها قطاع التعليم العالي فعلى سبيل المثال لا الحصر ذكر وجود 700 موفد طالب للدراسة بالخارج ولا يملكون حتى الشهادة الاعدادية ولا مؤهلات تمكنهم من الدراسة فمادا تنتظر من هؤلاء بعد تخرجهم وذكر بوجود 9818 طالب بجامعة طرابلس لديهم ازدواجية تقاضي منحة دراسة حسب تقرير ديوان المحاسبة وهنا اشارة خطيرة وظاهرة غريبة تتفشى بين الطلاب وهي التزوير والتلاعب بالمال العام كما دكر وجود 1945 موظف وهمي بجامعة طرابلس ويتقاضون مرتبات ونحن نعرف جيدا صافي مرتب دكتور في جامعة طرابلس ناهيك عن الفساد الذي طال السلع التموينية والمخابز .

هدا الفساد الذي طال قوت المواطن في ليبيا فاصبح المسئولين لا فرق بينهم وبين الدواعش فهم صاروا دواعش المال العام مستفيدين من تجارة السلع المدعومة والتي كلفت خزينة الدولة اموال طائلة بالعملة الصعبة تحولت هده الاموال والحوالات بالعملة الصعبة الى شركات وهمية لا توفر للمواطن سوى الحسرة والقهر والغبن ونهايتها الجوع والفقر حيث دكر تقرير مكتب النائب العام عن الفساد في اصدار تراخيص لمخابز وهمية لا وجود لها في الواقع ويستلم اصحابها مخصصاتهم من السلع المدعومة بشكل منتظم حيث بلغت عدد المخابز الوهمية 622 مخبز بالاضافة الى تراخيص محطات الوقود الوهمية في العاصمة طرابلس والتي بلغت نحو 450 محطة تستلم الوقود ولا وجود لها ليتجه والوقود تهريبا الى الحدود.

وامام هده الارقام يتمنى المواطن بعد التمعن بها بحسرة ان يقوم بتغيير المسؤولين كحل جدري للفساد وبدلك ينطبق عليه المثل القائل كمن يستجير من الرمضاء بالنار فهل تغييرهم بآخرين سينتهي الفساد ام سيكون فسادهم اكبر وهل النائب العام بعرضه للتقرير وهده الارقام هو مجرد اعلامنا بما يحدث ام هناك حلول تكبح جماح المفسدين في الارض .

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