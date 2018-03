“حفتر” خلال لقائه “أعيان وحكماء عين مارة”: عملية تحرير “درنة” باتت وشيكة

المتوسط :

التقى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بعدد من أعيان و حكماء بلدة عين مارة قرب مدينة درنة .

ووصف المشير حفتر هذه الزيارة بــ ” المجاهدة” قائلا : “أن القيادة العامة للجيش منحت أكثر من فرصة للجماعات المتطرفة لدرنة لكي تسلم سلاحها وتحقن دمائها دون جدوى، و لكن عملية تحرير المدينة باتت وشيكة”، مثمنا الدور الكبير الذي لعبته عين مارة في مكافحة الإرهاب وجماعاته وميلشياته المسلحة.

من جانبهم أعرب الأهالي عن دعمهم الكامل للقيادة العامة للجيش في حربها ضد الإرهاب، مطالبين قيادتها للمرحلة المقبلة نظرا للوضع الحرج التي تمر به البلاد.

