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“حفتر” خلال لقائه “أعيان وحكماء عين مارة”: عملية تحرير “درنة” باتت وشيكة

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط :

التقى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بعدد من أعيان و حكماء بلدة عين مارة قرب مدينة درنة .

ووصف المشير حفتر هذه الزيارة بــ ” المجاهدة” قائلا : “أن القيادة العامة للجيش منحت أكثر من فرصة للجماعات المتطرفة لدرنة لكي تسلم سلاحها وتحقن دمائها دون جدوى، و لكن عملية تحرير المدينة باتت وشيكة”، مثمنا الدور الكبير الذي لعبته عين مارة في مكافحة الإرهاب وجماعاته وميلشياته المسلحة.

من جانبهم أعرب الأهالي عن دعمهم الكامل للقيادة العامة للجيش في حربها ضد الإرهاب، مطالبين قيادتها للمرحلة المقبلة نظرا للوضع الحرج التي تمر به البلاد.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • الحل في ليبيا —
    سعيد:
    31 مارس، 2018 الساعة 10:29 م
    ايها الاحرار في ليبيا انصبوا المقاصل في الساحات وانتهت المؤامرة — اليكم نبذة
    المقصلة ( /ˈɡɪlətiːn/ أو /ˈɡiː.ətiːn/; بالفرنسية: [ɡijɔtin])، هي آلة تم تصميمها للإعدام عن طريق قطع الرأس. وتتكون من إطار طويل يحمل نصل ثقيل وحاد، معلقة، تسقط بسرعة وقوة لتفصل رأس المحكوم عليه بالإعدام عن عنقه. اشتهرت المقصلة لاستخدامها في فرنسا، وخاصة أثناء الثورة الفرنسية.[1] ومع ذلك فقد استمر استخدام المقصلة لفترة طويلة بعد الثورة وكان الإعدام في المقصلة ينفذ في فرنسا حتى إلغاؤه بقرار من الرئيس فرانسوا ميتران عام 1981.[2] آخر شخص أعدم بالمقصلة في فرنسا كانت حميدة جاندوبي في 10 سبتمبر 1977.

    وكانت المقصلة تستخدم أيضاً في بلدان أخرى. في ألمانيا، انتشر استخدمها كثيراً في فترة الرايخ الثالث وكانت تستخدم في الجمهورية الديمقراطية الألمانية حتى أواخر عام 1966.نبذة مختصرة عن المقصلة ولكم عبرة في فرنسا اليست ثورة فرنسا ام الثورات اعرفوا كيف نصبوا المقاصل -مفردها مقصلة – وهي الحل الوحيد في ليبيا

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