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الناظوري يتوعد بردع المخالفين في بنغازي

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقترح الحاكم العسكري (درنة – بن جواد)، الفريق عبدالرازق الناظوري، والمكلف بمهام الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى، السبت، أن يكون العمل الخدمي داخل بلدية بنغازي تحت إشرافه شخصيا.

وأكد الناظوري خلال اجتماع موسع مع عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار، ورؤساء الأجهزة الضبطية والقطاعات الخدمية بالمدينة، أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين وفق التشريعات النافذة.

وقال الناطق باسم الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى، النقيب طارق الخراز لقناة “218 نيوز”، إن الاجتماع تناول توحيد الجهود والتنسيق من أجل التغلب على معيقات سير العمل الخدمي بالمدينة، على أن يدار العمل بشكل موحد ومركزي.

وأشاد عميد بلدية بنغازي، ورؤوساء الأجهزة الضبطية، والقطاعات الخدمية، بدور الغرفة الأمنية المركزية بنغازي، والذي هيأ لهم مناخا آمنا للعمل.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • في كل ليبيا —
    سعيد:
    31 مارس، 2018 الساعة 10:29 م
    ايها الاحرار في ليبيا انصبوا المقاصل في الساحات وانتهت المؤامرة — اليكم نبذة
    المقصلة ( /ˈɡɪlətiːn/ أو /ˈɡiː.ətiːn/; بالفرنسية: [ɡijɔtin])، هي آلة تم تصميمها للإعدام عن طريق قطع الرأس. وتتكون من إطار طويل يحمل نصل ثقيل وحاد، معلقة، تسقط بسرعة وقوة لتفصل رأس المحكوم عليه بالإعدام عن عنقه. اشتهرت المقصلة لاستخدامها في فرنسا، وخاصة أثناء الثورة الفرنسية.[1] ومع ذلك فقد استمر استخدام المقصلة لفترة طويلة بعد الثورة وكان الإعدام في المقصلة ينفذ في فرنسا حتى إلغاؤه بقرار من الرئيس فرانسوا ميتران عام 1981.[2] آخر شخص أعدم بالمقصلة في فرنسا كانت حميدة جاندوبي في 10 سبتمبر 1977.

    وكانت المقصلة تستخدم أيضاً في بلدان أخرى. في ألمانيا، انتشر استخدمها كثيراً في فترة الرايخ الثالث وكانت تستخدم في الجمهورية الديمقراطية الألمانية حتى أواخر عام 1966.نبذة مختصرة عن المقصلة ولكم عبرة في فرنسا اليست ثورة فرنسا ام الثورات اعرفوا كيف نصبوا المقاصل -مفردها مقصلة – وهي الحل الوحيد في ليبيا

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