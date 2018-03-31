الناظوري يتوعد بردع المخالفين في بنغازي

اقترح الحاكم العسكري (درنة – بن جواد)، الفريق عبدالرازق الناظوري، والمكلف بمهام الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى، السبت، أن يكون العمل الخدمي داخل بلدية بنغازي تحت إشرافه شخصيا.

وأكد الناظوري خلال اجتماع موسع مع عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار، ورؤساء الأجهزة الضبطية والقطاعات الخدمية بالمدينة، أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين وفق التشريعات النافذة.

وقال الناطق باسم الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى، النقيب طارق الخراز لقناة “218 نيوز”، إن الاجتماع تناول توحيد الجهود والتنسيق من أجل التغلب على معيقات سير العمل الخدمي بالمدينة، على أن يدار العمل بشكل موحد ومركزي.

وأشاد عميد بلدية بنغازي، ورؤوساء الأجهزة الضبطية، والقطاعات الخدمية، بدور الغرفة الأمنية المركزية بنغازي، والذي هيأ لهم مناخا آمنا للعمل.

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