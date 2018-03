على غرار اتفاق المصالحة بين مصراته و الزنتان … الهيئة البنغازية تدعو للمصالحة مع أهلها

المتوسط :

أكدت الهيئة البنغازية، اليوم السبت، بأن مهجري بنغازي مستعدون بمد يد المصالحة مع أهلهم في مدن شرق ليبيا تحقيقا لمبدأ التسامح والمصالحة بين الليبيين.

يأتي ذاك على غرار دعم ، الهيئة البنغازية، اليوم السبت، في بيان لها ،لاتفاق المصالحة بين مدينتي مصراته والزنتان للانطلاق نحو الإستقرار و بناء الدولة الحديثة تحقيقا لأمال الليبين المتجسدة في تحقيق العدالة و الانطلاق نحو بناء دولة حديثة يتعايش فيها الليبيين بأمن و سلام.

الجدير بالذكر أن تقرير صادر عن هيومن رايتس أوضح بأن منظمة الهيئة البنغازية” تابعة لـ”جماعة الإخوان المسلمين” التي دعمت العنف والإرهاب في بنغازي وليست مستقلة كما يدعي مؤسسيها، وجاء في نص البيان إن قيادات الهيئة كانت ولا تزال منضوية ومناصرة لكتائب سرايا الدفاع عن بنغازي التي حاولت مهاجمة المدينة مرتين بالقوة وقتلت مدنيين في مناطق المقرون والجليداية غرب المدينة، مشيرة بأن قادة هذه المنظمة مطلوبين للعدالة أمام القضاء الليبي وأن عدد منتسبي هذه الهيئة معتقلون في سجون مصراتة ومعيتيقة بتهم إرهابية بناء على نتائج التحقيقات التي أجراها النائب العام بطرابلس وجهاز مكافحة الجريمة بمصراتة

