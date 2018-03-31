بعد أكثر من عام على حصارها .. غاز الطهي يصل درنة

أخبار ليبيا24- خاص

تفرض القوات المسلحة العربية الليبية طوقًا حول مدينة درنة لتقييد تحرك المجموعات الإرهابية في المدينة وضواحيها حيث تحدد على أهالي المدنية أوقات معينة للدخول والخروج لا يمكن تجاوزها.

وتحد القوات المسلحة من دخول بعض المواد التي قد تستغل من تلك الجماعات الإرهابية المتحصنة في مدينة درنة في عمليات ضدها أهمها غاز الطهي والوقود.

وكان رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني أصدر تعليماته المشددة في أكتوبر من العام الماضي بتوفير الاحتياجات الإنسانية المتمثلة في الأغذية والأدوية والمعدات الطبية بشكل عاجل وفي غضون 24 ساعة لمدينة درنة.

وقال عميد بلدية درنة أحميدة تربح إن الثني قام باستدعائي لبحث الاحتياجات الإنسانية المتمثلة في الأغذية والأدوية والمعدات الطبية بشكل عاجل.

وفي هذا الصدد، كشف مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة لتسويق النفط عيد حدوث إن 4 شاحنات محملة باسطوانات غاز الطهي وصلت إلى مدينة درنة.

وأضاف حدوث لـ”اخبار ليبيا24″ أن الشاحنات والتي تحمل أكثر من 1100 إسطوانة انطلقت من مستودع طبرق التابع لشركة البريقة، لافتا إلى أن هذه الكمية تعد هي الأولى منذ أكثر من عام.

وأكد مدير إدارة منطقة طبرق أن مدينة درنة ستدخل جدول التوزيع بهذا العدد من السيارات، دون أن يذكر المواعيد المحددة ولكنه أكد على استمرار التوزيع.

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