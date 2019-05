بالصور| مصرع 4 أشخاص في حادث سير مروع بـ«الشويرف»

شهدت منطقة الشويرف الواقعة في جنوب غرب البلاد، على طريق «مزدة براك» حادث سير مروع، منذ قليل، نتج عن تصادم سيارتين ملاكي كان يسيران بسرعة زائدة، ما أسفر عن مصرع شخص 4 أشخاص بينهم أسرة كاملة وإصابة آخر.

وأسفر الحادث عن مصرع ثلاث نساء ورجل، حيث توفى من السيارة الأولى المواطن «إبراهيم علي الحسناوي- المقيم في تاروت الشاطئ، «ومن السيارة الثانية المواطنة عائشة عنبر الحسناوي واثنتين من أبنائها، فيما أصيب ابنها الثالث بإصابات خطيرة دخل على إثرها في غيبوبة كاملة».

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث نقلت جثامين الضحايا والابن المصاب إلى أقرب مستشفى من مكان الحادث.

