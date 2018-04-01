«حسن أونيس» يعقد اجتماعا بمدير عام الشؤون التجارية لشركة النايل سات

عين ليبيا

عقد حسن أونيس رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة، اجتماعا عصر يوم الخميس 29 مارس 2018، بأشرف الإسكندراني مدير عام الشؤون التجارية بشركة القمر الصناعي نايل سات بجمهورية مصر العربية، وذلك لبحث الإشكاليات المتعلقة بإعادة إطلاق بث قناة الساعة الفضائية الليبية على ترددات القمر الصناعي النايل سات.

وقد حضر الاجتماع الوفد المرافق لرئيس الهيئة المتكون من المستشارين عبدالمنعم اللموشي والصادق دهان ومدير إدارة الشئون الإعلامية بالهيئة الدكتور خليفة الحامدي، والمدير التنفيذي لقناة الساعة الزروق عبداللطيف ومدير الشئون الإدارية للقناة مجدي عبد الشكور والمستشار القانوني للقناة محمد النقراشي والمدير المالي رمضان السموعي.

وتم الاتفاق في هذا الاجتماع على منح القناة فرصة تجريبية محدودة مجانية لإجراء اختبار بث تجريبي على ذات التردد المخصص للقناة منذ إطلاقها، على أن يستمر بث القناة على ترددها الذي تميزت وعرفت به بمجرد سداد القيمة المالية المستحقة على حجز التردد الفضائي على قمر النايل سات.

وأبدى أشرف الإسكندراني، ارتياحه وسروره بإعادة تفعيل وتنشيط قناة الساعة لما تمثله كمنبر إعلامي وطني ملتزم هادف يعمل على تحقيق الاستقرار والأمان في ليبيا التي تشكل بعدا استراتيجيا.

كما أبدى استعداده لتوقيع بروتوكول تعاون فني بين شركة النايل سات والهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني بما يضمن إلتزام القنوات الليبية التي تبث على القمر الصناعي نايل سات بالمواثيق الإعلامية وبالخطاب الوطني المتسامح البعيد عن التحريض والكراهية والفتن وبث الشائعات وتهديد النسيج الاجتماعي ووحدة ليبيا وأمنها واستقرارها.

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