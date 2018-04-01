المرافق التعليمية تستعرض خطة عملها للربع الثاني من العام «2018»

عين ليبيا

استعرضت مصلحة المرافق التعليمية في اجتماعها الدوري الموسع الثاني لسنة 2018 م والذي ضم مديري إدارات ومكاتب المصلحة ورؤساء الأقسام التابعة لها، استعرضت خطة عملها للربع الثاني من العام الحالي.

وتضمن الاجتماع الذي انعقد بمقر ديوان المصلحة بطرابلس – الخميس – وبحضور مدير عام المصلحة المكلف – (عادل جمعة)، تضمن مناقشة الإجراءات الإدارية والمالية لاستكمال أنشطة الربع الأول ووضع الترتيبات الفنية لتنفيذ المشروعات الخدمية المقرر تنفيذه لفائدة طلبة مدارس التعليم الأساسي والثانوي من أبرزها استكمال أعمال الصيانة التي تشهدها المدارس وتوفير أعداد من الفصول المتنقلة لمعالجة مشاكل اكتظاظ الفصول إضافة إلى معالجة ملف “المواد الكيميائية” وإمكانية الاستفادة من المخزون الفائض لصالح التعليم الجامعي والمعاهد العليا والمهنية.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الموقف التنفيذي للمشاريع الخدمية لإدارتي التجهيزات والمخازن والاجراءات التي اتخذتهما في توفير متطلبات العملية التعليمية من الأثاث المعملي والمدرسي، حيث أكد مدير المخازن الإنتهاء من توزيع كراسي رياض الأطفال وشروع إدارته في توزيع كميات من المقاعد الزوجية والسبورات البيضاء وفق الاحتياج الفعلي ومايتم توفيره من الشركات المحلية المصنعة.

وأشار مدير التجهيزات إلى أن العمل جار على متابعة توفير احتياجات المدارس التي انتهت أعمال الصيانة الشاملة فيها بمنطقتي زقزاو وزليتن.

ومن جهتها نوهت إدارة المشروعات إلى استكمال إجراءات استلام الفصول المتنقلة من الشركات المصنعة والبالغ عددها (33 ) فصلا دراسيا وإنه من المقرر البدء فعليا في نقلها وتوطينها داخل المناطق التعليمية.

وأكد مدير عام المصلحة (عادل جمعة) خلال الاجتماع على ضرورة التسريع في معالجة كافة الملفات الخدمية “العالقة” وإعطاء الإذن بإعداد الدراسات الهندسية والفنية للاستفادة من المواقع التابعة لمصلحة المرافق التعليمية في إنشاء مراكز خدمية لصالح قطاع التعليم إضافة إلى متابعة ملف توزيع المعامل المهنية وإعادة ترتيبه – والتعاون مع إدارات الجامعات والمعاهد العليا فيما يتعلق بملف المواد الكيميائية.

يشار إلى أن إدارة مصلحة المرافق التعليمية عمدت ضمن “سياسة عملها الداخلي” إلى عقد “اجتماع دوري شهري موسع ” يتضمن استعراض عمل المكاتب والإدارات والأقسام التابعة لها ووضع الخطط والبرامج التنفيذية.

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