بالمستندات … تفاصيل مداهمة قوة الردع  بالمنطقة الوسطى لمستشفى الشهيد امحمد المقريف

داهمت قوة الردع بالمنطقة الوسطي التابعة للجيش بقيادة “عيد السلام القماطي” مستشفى الشهيد امحمد المقريف بعد اشتباه بوجود عناصر إرهابية بداخل المستشفى.

وبحسب الشكوي الموجهة من قبل المدير العام مستشفى الشهيد امحمد المقريف “عبدالفتاح الدليمي”، إلى الحاكم العسكري درنة بن جواد، فأن عددا من السيارات المسلحة التابعة لقوة الردع اقتحمت المستشفى للقبض عليه، وأشهر أفرادها أسلحتهم في وجه العناصر الأمنية المكلفة بحماية المستشفى. لولا تدخل أفراد من غرفة عمليات إجدابيا

وأشار الدليمي بأن عناصر القوة سيطرت بشكل كامل على كاميرات المراقبة بداخل المستشفي، وقامت بالاعتداء على العناصر الطبية بالمستشفي، مشيرا بانه تم على الفور الاجتماع مع هيئة الاوقاف للتدخل و إقناع آمر قوة الردع بالمنطقة الوسطى “محمد البوعيثي” بتسليم الكاميرت لجهاز البحث الجنائي و الأمن الداخلي و عضو من الأوقاف.

وبحسب تقرير نقطة أمن المستشفى التابعة لمديرية أمن اجدابيا و التي قامت بالتحقيق في الواقعة ، أفادت بأن “البوعيثي” ، اقتحم، أمس الجمعة، المبنى وقام بسحب الأسلحة من أفراد الأمن للقبض على مدير عام المستشفى “عبد الفتاح سليمان الدليمي “.

وأوضح التقرير بأن قوة الردع قامت بالقبض على أحد العاملين بشركة المنارة العالية يدعى “صالح” وهو حارس على الباب الداخلي للمستشفى دون إبلاغ نقطة أمن المستشفى أو دون إذن مسبق للعلم.

وطالب الدليمي ، الحاكم العسكري درنة –بن جواد باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الاعتداءات خاصة و أن المستشفى تشهد حالة طوارئ قصوي نظرا لوجود جرحى الجيش الناجين من تفجير بوابة اجدابيا.

