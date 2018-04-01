وزارة المالية البلجيكية تفنّد الشائعات حول الأصول الليبية

أكدت إدارة الخزانة بوزارة المالية البلجيكية، بأن الأصول الليبية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا لم يتم المساس بها من إي طرف كان، وهي تحت متابعة دقيقة من قبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار. وقال الدكتور علي محمود رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومديرها التنفيذي لبوابة أفريقيا الإخبارية بأنه وفي إطار متابعة المؤسسة الليبية للاستثمار لأصولها تم الاجتماع مع المسؤولين في وزارة المالية البلجيكية.

وتم التباحث في وضع الاصول المالية للمؤسسة في بلجيكا، وتابع محمود تصريحه لبوابة أفريقيا الإخبارية قائلا: إن الدول التي تستضيف اصول المؤسسة تحترم قرار مجلس الامن الخاص بالتجميد ولم يتم خرق الاتفاق من اي دولة وتجري كل المعاملات المالية الخاصة بأموال المؤسسة بشكل شفاف ووفقا للمعايير الدولية المعمول بها والمتعارف عليها. وفي سياق اخر أكد محمود أيضاً بأن المؤسسة تسعى حالياً إلى تمكينها إدارة اموالها وهي تحت التجميد من اجل تجنيب الخسائر الممكنة “.

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