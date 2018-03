“المالية البلجيكية”: الأصول الليبية لم يتم المساس بها وتحت متابعة دقيقة من “الليبية للاستثمار”

المتوسط :

أفادت إدارة الخزانة بوزارة المالية البلجيكية بأن الأصول الليبية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا تخضع لمتابعة دقيقة من قبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة “على محمود”، موضحة بأنه لم يتم المساس بها من إي طرف كان.

وفي سياق متصل، اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة “على محمود” مع عدد من المسؤولين بوزارة المالية البلجيكية وذلك لبحث وضع الاصول المالية للمؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن الدول التي تستضيف اصول المؤسسة تحترم قرار مجلس الامن الخاص بالتجميد ولم يتم خرق الاتفاق من اي دولة حيث تجري كل المعاملات المالية الخاصة بأموال المؤسسة بشكل شفاف ووفقا للمعايير الدولية المعمول بها والمتعارف عليها.

وأكد محمود أيضاً بأن المؤسسة تسعى حالياً إلى تمكينها إدارة اموالها وهي تحت التجميد من اجل تجنيب الخسائر الممكنة.

