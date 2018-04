المتوسط :

دعا المجلس البلدى مصراته، أول أمس الجمعة، مكونات مدينة الزنتان إلى زيارة مصراته وذلك كخطوة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على النسيج الاجتماعي في البلاد.

جاء ذلك عقب زيارة وفد من مصراتة إلى الزنتان، في محاولة منهم لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر، وإنهاء الخلاف بين المدينتين

وطالب المجلس البلدي الليبيين كافة بتغليب المصلحة العليا للبلاد، وتبني لغة التسامح والسلام، للمحافظة على وحدة الأجيال القادمة وسيادتها ومستقبلها بحسب نص البيان.

نــــص البيـــــان

The post بلدي مصراته يدعو نظيره من الزنتان لزيارة المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية