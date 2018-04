العثور على جثة شقيق وكيل وزارة العدل بالحكومة المؤقتة في البيضاء

المتوسط :

عثرت الأجهزة الأمنية المختصة بمدينة البيضاء، ،أمس السبت، على جثة شقيق وكيل وزارة العدل بالحكومة المؤقتة “صلاح عبدالله الصغير” بعد خمسة أيام من اختفائه.

و أفادت الأجهزة الأمنية بأن تم العثور على جثة الصغير، ملقاة على أحد شواطئ مدينة البيضاء بعد أن لفظتها أمواج البحر، موضحا بأن الأجهزة الأمنية لازالت تباشر تحقيقاتها لكشف ملابسات الوفاة

الجدير بالذكر أن الصغير اختطف يوم الأحد الماضي أثناء عودته إلى منزله بعد انتهاء دوامهعلى أيدى مسلحون مجهولون، و لم تعلن أية جهة مسئوليتها عن الحادث.

