المقريف يطالب عناصره برفع حالة الاستعدادات بالمنشآت النفطية.. هي المرة الثانية خلال مارس

أخبار ليبيا 24

أصدر آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطي والشرقية العميد مفتاح المقريف تعليمات إلى آمري الوحدات والسرايا بالجهاز بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتسير دوريات في نطاق الامتيازات النفطية المكلفين بها، وتواجد الأفراد بالأعداد الكافية، بنقاط الحراسة.

وشدد آمر الجهاز حرس المنشآت النفطي بالمنطقة الوسطي والشرقية على آمري الوحدات والسرايا تواجد بمقراتهم وعدم المغادرة إلا بإذن.

وطالب العميد المقريف كافة الوحدات التابعة للجهاز بضرورة الإبلاغ عن أي طارئ أو تحركات مشبوهة لأي عربات في حينه.

وتأتي هذه التعليمات بعد يومين من التفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة اجدابيا الشرقية بسيارة مفخخة، وأسفر عن سقوط 5 قتلى و إصابة 6 أشخاص، وفق ما صرح به مدير مستشفى المقريف، عبد الفتاح القزيري

وهذه المرة الثانية خلال شهر مارس التي يصدر فيها آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية العميد مفتاح المقريف تعليمات مشابهة، إذ طالب في 6 مارس برفع درجة الاستعداد القصوى في الحقول النفطية، تحسباً لأي هجوم غادر من التنظيمات الإرهابية .

وذكر المكتب الإعلامي بجهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية حينها أن آمر الجهاز العميد مفتاح المقريف أعطى تعليماته لأمراء قوات حرس المنشآت النفطية المنتشرة في جميع الحقول الواقعة في نطاق الجهاز، بأخذ الحيطة والحذر .

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