مديرية أمن شحات تتأهب لاستقبال الزوار خلال موسم الربيع

استعدادا لموسم السياحة الداخية التيتنشط هذه الفترة مدينة شحات لما تمتلكه المدينة من طبيعة وبيئة جاذبة للترويح بدات مديرية امن شحات في تنفيذاجراءات امنية لتنظيم وترتيب العمل بين الدوريات الأمنية بالمواقع والمتاحف ، بحيث يتم تواجد رجال الأمن فيها بشكل دوري طوال أيام العطلة التي تم تحديدها لزيارة العائلات فقط ، لتذليل أية عقبات قد تعترض الزائرين خلال الزيارة ، إلى جانب تنظيم حركة السير داخل تلك المناطق وحددت مديرية الامن بالمدينة ايام الخميس والجمعة والسبت لتكون مخصصة للعائلات فقط.

يذكر أن مدينة شحات هي أحدي مدن مواقع التراث العالمي الخمس في ليبيا المسجلة ضمن منظمة التراث والعلوم “اليونسكو” وعادةً ما يرتادها الزوار طيلة موسم فصل الربيع للتعرف عليها وعلى طبيعتها وآثارها

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