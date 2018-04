“المنصوري”: الصادق الغرياني متواصل مع “داعش” الذي يستهدف السيطرة على إجدابيا للانطلاق إلى بنغازي

أكد آمر الغرفة الأمنية إجدابيا، العميد فوزي المنصوري، أن كل التنظيمات الإسلامية الإرهابية الموجودة في ليبيا تصب في إناء واحد، وتتبادل الأدوار فيما بينها، بهدف تقويض قيام الدولة، وتحويل ليبيا لتصبح مرتعًا لها.

وأضاف العميد فوزي المنصوري، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، مساء أمس السبت، أن ما نشر من تسريبات خلال الأيام الماضية، للمسؤول الشرعي السابق للجماعة الليبية المقاتلة، سامي الساعدي، والقيادي بالجماعة الإسلامية المقاتلة، زياد بلعم، والمفتي المعزول، الصادق الغرياني، هي خير دليل على تواصل هذه المجموعات مع بعضها.

وتابع، “التحريض المستمر من قبل هذا المفتي المعزول، الصادق الغرياني، للقتال في بنغازي وترك سرت، أمر واضح لا يحتاج دليل، الغرض منه اتباع هذا الدجال”

وأوضح المنصوري، أن الغرض من الاعتداء الإرهابي على مدينة إجدابيا، هو السيطرة عليها، كونها تمثل حلقة مفصلية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، فمن ناحية تمكنهم السيطرة عليها من عزل منطقة الهلال النفطي، ومن ناحية أخرى تصبح نقطة ارتكاز خلفية وقاعدة انطلاق أمامية في حالة التوجه إلى مدينة بنغازي.

وشهدت مدينة إجدابيا وقوع انفجار عنيف مساء الخميس الماضي، هز أرجاء المدينة عند البوابة الشرقية، حيث أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف نقطة التفتيش الخاصة بالمدخل الشرقي للمدينة.

