تفقد آمر محور مرتوبه و معاونيه و أفراد كتيبة 102مشاه، امس السبت، غرفة عمليات سرية شهداء عين مارة و بعض المواقع التابعه للمحور من أجل التباحث وتبادل الخبرات العسكرية في ما يخص تطويق محاور درنه.

وأوضح مصدر مطلع بأن هناك اجتماع بين أعيان ووجهاء المنطقتين بمحور مرتوبه ومحور عين ماره و ذلك بمنزل الشيخ صالح سليمان الضبع في منطقة راس تاجو بعد غياب طويل.

