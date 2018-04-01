منافسات طفولية احتفالاً باليوم العالمي لكتاب الطفل

إحياء لليوم العالمي لكتاب الطفل، نظمت الجمعية الليبية للمكتبات والمعلومات والارشيف نشاطا بهذه المناسبة التي تصادف يوم 2 أبريل من كل عام، والذي عللت السيدة نجاة باشاغا رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر سبب تنظيمه أمس السبت في ثانوية المنار بالعاصمة طرابلس توقعا لبدء الامتحانات الدراسية.

واوضحت باشاغا الفقرات التي تم تنفيذها ومنها المذيع الصغير والخطيب الصغير وبرنامج مرئي عن أهمية القراءة للطفل وكيفية تشجيعه على المطالعة لتنمية أفكاره ومداركه، وموشحة فنية تغنى بها أطفال روضة البراعم ونالت إعجاب الحضور حسب قولها.

وقالت باشاغا من ضمن فقرات البرنامج مسابقة ثقافية انتهت بتقييم الفائزين اضافة الى فقرة الرسم الفوري المجسد لهذا اليوم وأبدع الاطفال فيها بترجمة الافكار التي ابرزت ما في داخلهم وقيمة الكتاب لديهم.

مشيرة الى ان كل الفقرات كانت تهدف الى خلق التواصل بين الطفل والكتاب والايحاء اليه بأن الكتاب ليس مجرد ورقات وصور انما هو صديق مفيد جدا عليه الارتباط به.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية