هذا ما قاله الناظوري بشأن جامعة بنغازي

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الحاكم العسكري درنة – بن جواد الفريق عبد الرازق الناظوري، دعمه الكامل وتضامنه وحرصه على إعادة إعمار جامعة بنغازي في أسرع وقت ممكن.

وجاء ذلك خلال استقباله أعضاء لجنة التواصل بالجمعية الليبية لدعم جامعة بنغازي، وعمداء الكليات في جامعة بنغازي، استمع خلالها لآخر التطورات المتعلقة بمشروع دعم وإعادة إعمار جامعة بنغازي بحسب وكالة الأنباء الليبية.

ودشن نخبة من موظفي جامعة بنغازي رسميا حملة دعم الجامعة بهدف إعادة إعمارها من الدمار الذي لحق بها جراء العمليات العسكرية التي شنها الجيش ضد الجماعات الإرهابية خلال الأعوام الماضية.

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