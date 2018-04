«الدولية للهجرة»: إعادة 166 مهاجرًا نيجيريًا إلى بلدهم من ليبيا

المتوسط:

أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في الدولة الليبية، اليوم الأحد، إجلاء نحو 166 مهاجرًا إلى وطنهم فى نيجيريا، ضمن برنامج المنظمة للعودة الطوعية وإعادة الإدماج.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة، قد وثقت وجود أكثر من 432 ألف مهاجر فى ليبيا، معظمهم فى طرابلس ومصراتة والمرقب، فى حين يقدر عدد المهاجرين الكلى للمهاجرين فى ليبيا ما بين 700 ألف والمليون مهاجر.

