الاتحاد الأوروبي: ندعم مشروع مراكز الريادة والابتكار بليبيا

أعلنت الاتحاد الأوروبي عن انطلاق مشروع عمل مراكز الريادة والابتكار في الجامعات الليبية.

وبينت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” ان المشروع انطلق “بمشاركة عدد من الطلاب ومؤسسي المشاريع، وبدعم من الاتحاد الأوروبي”.

واختتمت في العاصمة التونسية ورشة عمل حول حاضنات مراكز الريادة والابتكار في الجامعات الليبية وتخلل حفل الختام مسابقة حول ريادة الأعمال على مستوى الجامعات الليبية المشاركة، إضافة إلى الإعلان عن تأسيس مراكز ريادة الأعمال والابتكار للجامعات الليبية، بحضور الاتحاد الأوروبي، وعشر جامعات ليبية.

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