بالصور| البحرية الليبية تنقذ 240 مهاجرًا غير شرعى بالقرب من ساحل زوارة

احتجزت السلطات الليبية قرابة 240 مهاجرًا غير شرعى من الدول العربية والأفريقية فى قاعدة بحرية فى طرابلس، وذلك بعد أن تم إنقاذهم قبالة ساحل زوارة غرب العاصمة الليبية، وتتحفظ السلطات على المهاجرين الذين تم إنقاذهم حتى تتم إعادة ترحيلهم إلى بلادهم.

ومن جانبها، قدمت فرق الإنقاذ والهلال الأحمر بعض المساعدات للمهاجرين غير الشرعيين، والبطانيات للتدفئة، كما قدموا الرعاية الصحية اللازمة للمرضى من بينهم أو من أصيبوا خلال رحلتهم وسط البحر، ويحظى المهاجرين الموجودين داخل القاعدة البحرية فى ليبيا بالرعاية الكاملة حتى تتحسن حالتهم الصحية وتتم إعادتهم إلى بلدانهم.

وكانت منظمة الهجرة الدولية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، أعلنت أمس، إجلاء نحو 166 مهاجرًا إلى وطنهم فى نيجيريا، ضمن برنامج المنظمة للعودة الطوعية وإعادة الإدماج.

