وصول شحنات أدوية لمعالجة النقص في مستشفي أمساعد العام

أمساعد 01 أبريل 2018 (وال) – أعلن مدير مستشفى أمساعد العام الدكتور حسين الحبوني توريد ووصول عدد من شحنات الأدوية العامة والتخصصية التشغيلية وإدخالها إلى مخازن الإمداد الطبي بالمشفى .

وقال مدير مستشفي أمساعد إن الأدوية التي تم توفيرها أمس السبت ستساهم بشكل كبير في سد عجز الذي يعاني منه المستشفى منذ مدة طويلة، من أجل توفير الخدمات الطبية للمواطنين في بلدية أمساعد .

وأضاف الحبوني أن إدارة المستشفى وضعت خططاً مستقبلية، في توفير الأدوية تغطي ثلاث شهور من أجل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب فتح تخصصات إضافية التي لاتوجد في المستشفى لخدمة المواطن في أسرع وقت.

وأكد مدير مستشفي أمساعد العام بان بلدية أمساعد لها خصوصية، ومن حيث الكثافة السكنية غير المنظورة نظرا لوقوع المستشفي على منطقة حدودية واستقبال عدد من الحالات من عدة مناطق من شرق وغرب وجنوب البلاد القاصدين جمهورية مصر العربية وأن توفير الأدوية اليوم سوف يساهم بشكل كبير في سرعة تقديم الخدمة، لافتاً إلى أن أغلبها أدوية باطنة وإدارية تخصصية بجميع أنواعها ومسكنات وأدوية القلب وكمية من بخاخات الفنتولين . (وال – أمساعد) ع م

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