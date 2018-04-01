اتفاقية تعاون بين القابضة للاتصالات والليبية للانترنت

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات توقيعها اتفاقية تعاون مشتركة مع الجمعية الليبية للانترنت، لتعزيز أوجه التعاون بين المؤسستين.

وسيتم وفقاً للاتفاقية، تبادل الخبرات والمعرفة العلمية والعملية بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة الليبية، من خلال تقديم الدعم المشترك للبرامج التدريبية والتوعوية التي تقام في الداخل والخارج، بهدف الرفع من مستوى القدرات الشبابية.

ويتمثل أبرز الأهداف الأساسية لهذه الاتفاقية في التعاون على إبراز الدور التقني للشركة القابضة للاتصالات والجمعية الليبية للاتصالات، إضافة إلى دعم مشاريع تقنية المعلومات.

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