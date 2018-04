«القابضة للاتصالات» تُوقع اتفاقية تعاون مع «الليبية للإنترنت»

المتوسط:

وقعت «الشركة القابضة للاتصالات» اتفاقية تعاون مشتركة مع «الجمعية الليبية للإنترنت»، لتعزيز أوجه التعاون بين المؤسستين.

وقالت «الشركة القابضة للاتصالات»، إنّه سيتم وفقاً للاتفاقية، تبادل الخبرات والمعرفة العلمية والعملية بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة الليبية، من خلال تقديم الدعم المشترك للبرامج التدريبية والتوعوية التي تقام في الداخل والخارج، بهدف الرفع من مستوى القدرات الشبابية.

وتتمثل أبرز الأهداف الأساسية لهذه الاتفاقية في التعاون على إبراز الدور التقني للشركة القابضة للاتصالات والجمعية الليبية للاتصالات، إضافة إلى دعم مشاريع تقنية المعلومات.

