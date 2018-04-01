المنصوري عن تسريبات الساعدي : دليل على أن كل التنظيمات تعمل فى إطار هذا الهدف

ليبيا – أكد آمر غرفة عمليات اجدابيا العميد فوزي المنصوري على أن الهدف من تكثيف الاجراءات الأمنية في المنطقة هو إحكام السيطرة و القبضة الأمنية داخل المدينة لمنع حدوث أي خروقات.

المنصوري أبدى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج”هذا اليوم” الذي يبث عبر قناة”ليبيا 24″ أمس السبت تابعتها صحيفة المرصد، إستعداد أفراد غرفة عمليات اجدابيا للكشف عن الخلايا النائمة التي بدأت تنشط عقب دحرها من قبل القوات المسلحة.

وعن الصلة التي تربط إعلان تنظيم “داعش” لمسؤوليته عن تفجير البوابة الشرقية لمدينة اجدابيا و بين مفتي المؤتمر الوطني العام “الشيخ” الصادق الغرياني أوضح قائلاً:

“الكل يصب في إناء واحد وهو هذه التنظيمات الارهابية بجميع انواعها و بشتى توجهاتها تتفق في نهاية الأمر على عدم قيام دولة و تريد أي دولة أن تكون مرتع لها”.

المنصوري أضاف “ما نشر في اليومين السابقين من تسجيلات لسامي الساعدي والمفتي الغرياني وزياد بلعم عبر صحيفة المرصد خير دليل على تواصل هذه الجماعات مع بعضها وتحريض الغرياني للقتال في بنغازي وترك سرت وغيره فهذا لا يحتاج إلى دليل لأن الأمر واضح و الغرض منه اتباع هذا المفتي الدجال”.

وقال آمر غرفة عمليات اجدابيا إن المدينة تمثل حلقة مفصلية بين جميع مناطق البلاد و الغاية من منفذي التفجير الإرهابي هو السيطرة عليها بغرض عزل منطقة الهلال النفطي و إستخدامها كنقطة ارتكاز خلفية و قاعدة انطلاق أمامية لهم في حالة توجههم لبنغازي.

المرصد – متابعات

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