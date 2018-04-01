لجنة توحيد دليل الاجراءات بشركة البريقة لتسويق النفط تجتمع

عقد صباح أمس السبت بالمقر الرئيسي لشركة البريقة لتسويق النفط اجتماع للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس ادارة الشركة لمراجعة وتوحيد دليل الاجراءات.

حيث تم عرض ومناقشة دليل الاجراءات الموحد والخاص بادارة المبيعات بالشركة وذلك لوضع كافة الاجراءات المتبعة في كل فروع الشركة على مستوى ليبيا في نفس الخطوات والمهام والنماذج والاختصاص.

الاجتماع حضره مدير عام المبيعات والمسئولين في ادارة مناطق الشركة الشرقية الوسطى والغربية والجنوبية .

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