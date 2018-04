المتوسط:

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري، وصول السفينة «ليدي حلوم» وعلى متنها 87 حاوية بضائع مختلفة.

وأوضح مفتاح الشهيبي المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، في بيان اليوم، أن وصول «ليدي حلوم»، جاء عقب مغادرة السفينة (تشيلا) وإتمام عملية تفريغ شحنتها.

