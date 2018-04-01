المفوضية العليا تعلن آخر إحصائية للناخبين المسجلين بالخارج

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين بالخارج وفقا للآلية الجديدة (عن طريق السفارات الليبية بالخارج) بلغ 363 ناخب في الفترة من 12 وحتى 31مارس الماضي.

وأوضحت المفوضية في نشرة لها أن إجمالي عدد المسجلين بالخارج عن طريق منظومة التسجيل حتى لحظة إقفالها في 12 مارس الجاري بلغ (6,267) ناخب.

وبحسب رسم بياني قدمته المفوضية فان اكبر عدد من الناخبين وفقا للآلية الجديدة سجل في النيجر 68ثم الأردن 55 ثم صربيا 50 ثم مصر 42فيما سجل اقل عدد في اوكرانيا وغامبيا وايرلندا ناخب واحد فقط لكل منهما.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أعلن في 12 مارس الجاري تمديد فترة تسجيل الناخبين في الخارج لتستمر حتى نهاية شهر مارس كاشفا عن آلية جديدة للتسجيل خلال فترة التمديد، تعتمد على تعبئة نموذج وإرساله على موقع المفوضية لتقوم بعملية التسجيل.

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