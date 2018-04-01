عيد استقلال بنغلاديش في المرج 

أقامت الجالية البنغلاديشية بالمرج احتفالا بعيد استقلال بنغلاديش بحضور عدد من أفراد الجالية بالمرج وبنغازي

وفي تصريحات لــ 218 عبر محمد غلام كبريا رئيس الجالية البنغلاديشية في بنغازي عن سروره بهذا الاحتفال مبديا سعادته عن مشاعر التضامن والفرح التي أبداها أهالي المدينة مع أفراد الجالية مشيرا إلى أن أفراد الجالية يقدرون للشعب الليبي مشاركتهم الاحتفال .

وحضر الاحتفال عميد بلدية المرج وهبي الرخ وممثلون عن وزارتي الداخلية والخارجية بالبلدية و عدد من الجهات الحكومية والاعتبارية بالمدينة .

يذكر أن بنغلاديش قد استقلت عن باكستان في 26 مارس عام 1971 م

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