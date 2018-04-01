اخبار ليبيا الان

عيد استقلال بنغلاديش في المرج 

تم النشر منذُ 17 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقامت الجالية البنغلاديشية بالمرج احتفالا بعيد استقلال بنغلاديش بحضور عدد من أفراد الجالية بالمرج وبنغازي

وفي تصريحات لــ 218 عبر محمد غلام كبريا رئيس الجالية البنغلاديشية في بنغازي عن سروره بهذا الاحتفال مبديا سعادته عن مشاعر التضامن والفرح التي أبداها أهالي المدينة مع أفراد الجالية مشيرا إلى أن أفراد الجالية يقدرون للشعب الليبي مشاركتهم الاحتفال .

وحضر الاحتفال عميد بلدية المرج وهبي الرخ وممثلون عن وزارتي الداخلية والخارجية بالبلدية و عدد من الجهات الحكومية والاعتبارية بالمدينة .

يذكر أن بنغلاديش قد استقلت عن باكستان في 26 مارس عام 1971 م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك