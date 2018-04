المتوسط:

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الكفرة، القبض علي عدد 22 مهاجرا غير شرعي من الجنسية السودانية مصابين بأمراض معديه، التهاب الكبد، والايدز.

وقال الجهاز في بيان اليوم، جاء ذلك خلال عمليات التفتيش علي الشهادات الصحية للأجانب داخل المدينة، حيث افاد رئيس الفرع الملازم أول محمد الفضيل، أن هذا العدد تم القبض عليهم خلال شهر مارس 2018 وسيتم ترحيلهم برا من الكفرة إلى السودان

