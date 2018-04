ورشة تدريبية بين مصلحة الآثار والبعثة الأثرية الأمريكية بـ«شحات»

المتوسط:

اختتمت ورشة العمل التدريبية التوعوية التي أطلقتها مصلحة الآثار الليبية بالتعاون مع البعثة الأثرية الأمريكية فى ليبيا «جامعة أوبرلين» حول دور الكشافة والمرشدات ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي فى صون الموروث الثقافي الليبي.

وأقيمت محاضرات الورشة التي يرعاها المجلس البلدي لبلدية شحات فى الأماكن المفتوحة للمنقب الأثري الصغير وعملية إنقاذ الموقع الأثري وعرضت من خلال هذه الدورة أعمال فنية للفنان التشكيلي صلاح الفلاح والفنان على الهوني.

وشارك في الورشة منظمة أساطير الأولين فى العديد من النشاطات والأعمال الترفيهية وفي نهاية الدورة تم تكريم المجلس البلدي شحات وعميد بلدية شحات لما قدموه من مجهودات في سبيل إنجاح الدورة.

