المتوسط

تستعد مديرية أمن الشحات، لاستقبال زوارها للمنطقة الأثرية من الليبيين والأجانب خلال موسم الربيع.

من جانبه، قال مدير أمن الشحات عقيد دكتور محمد فرج، إنه تم اتخاذ إجراءات عديدة لاستقبال الزوار، منها الحفاظ على أمن ونظافة جميع الأماكن الأثرية المفتوحة وجعل أيام العطلة الخميس، الجمعة، السبت، للعائلات فقط.

وأضاف «فرج» أنه تم التنظيم والترتيب بين الدوريات ومواعيد العمل بالمواقع والمتاحف، بحيث يتواجد رجال الأمن بشكل دوري طوال أيام العطلة، وذلك لتسهيل أية عقبات قد تعترض الزائرين خلال الزيارة، إلى جانب تنظيم حركة السير داخل تلك المناطق.

ولفت مدير أمن الشحات، إلى أنه تم التنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية لتكثيف الوجود الأمني بمختلف المواقع والمتاحف المفتوحة، لمنع حدوث أي تجاوزات، مشيرًا إلى أن قسم شرطة النجدة وسرية حماية المديرية، وقسم البحث الجنائي شحات يعملون على متابعة الزائرين، منعا لحدوث أية أزمات بسبب الزحام، والعمل على حلها فورا.

The post مديرية أمن الشحات تستعد لاستقبال زوار المنطقة الآثرية بموسم الربيع appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية