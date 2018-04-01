شحات تتأهب لزوارها 

تستعد بلدية شحات لاستقبال الزائرين مع دخول موسم الربيع باعتماد خطة أمنية تنظم عمليات سير الدوريات الأمنية في المواقع الأثرية والسياحية بالمدينة.

وأفاد مدير أمن شحات العقيد محمد فرج أن الخطة اشتملت على تكثيف الوجود الأمني لرجال الشرطة خلال أيام العطلات في أماكن التجمعات حرصا على سلامتهم، ومنعا لحصول أي خروقات أمنية تقلق راحة المتنزهين كما أن الداخلية قام بحصر الدخول إلى بعض الأماكن على العائلات فقط حرصا على راحة الزائرين.

يذكر أن هذه الحملة تتم بمشاركة قسم النجدة وسرية حماية المديرية وقسم البحث الجنائي والشرطة السياحية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية