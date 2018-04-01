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شحات تتأهب لزوارها 

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستعد بلدية شحات لاستقبال الزائرين مع دخول موسم الربيع باعتماد خطة أمنية تنظم عمليات سير الدوريات الأمنية في المواقع الأثرية والسياحية بالمدينة.

وأفاد مدير أمن شحات العقيد محمد فرج أن الخطة اشتملت على تكثيف الوجود الأمني لرجال الشرطة خلال أيام العطلات في أماكن التجمعات حرصا على سلامتهم، ومنعا لحصول أي خروقات أمنية تقلق راحة المتنزهين كما أن الداخلية قام بحصر الدخول إلى بعض الأماكن على العائلات فقط حرصا على راحة الزائرين.

يذكر أن هذه الحملة تتم بمشاركة قسم النجدة وسرية حماية المديرية وقسم البحث الجنائي والشرطة السياحية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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